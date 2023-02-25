Deprem bölgesinden nakliye ücretleri ikiye katlandı: '22 bin liraya giden TIR 45 bin lira oldu'

On binlerce binanın yıkıldığı ve hasar aldığı deprem bölgesinden taşınmak isteyenler, nakliye taleplerini artırdı. Bazı firmalar taşıma ücretlerinde yüzde 100'e varan artışlar yaptı. Tepkiler üzerine deprem bölgesinde yer alan 11 ildeki nakliye şirketlerinin taşıma ücretlerine sınır getirilse de diğer illerde faaliyet gösteren şirketler için düzenlemeye gidilmedi.

Fırsatçıların denetlenmediğini kaydeden Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Deprem bölgesine İstanbul’dan, 22 bin lira artı KDV’ye giden bir tır, depremin sıcak günlerinde 45 bin liraya kadar çıkmış. Yani iki katından fazla" dedi.

ANKA'nın haberine göre İstanbul'da faaliyet gösteren ve Hatay ile Kahramanmaraş'tan İstanbul'a taşımacılık yapan firmaların istediği fiyat 2+1 ev için 30 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor. Ankara’daki nakliyat firmalarında ise bu fiyat 38 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor.

Şişli'de çalışan bir nakliyat firması çalışan da "İstanbul'daki birçok asansörlü nakliyatçılar bölgede. Fahiş fiyatlar var. Buradan oraya 15 bine gittiklerini ben biliyorum. Hatay ya da Kahramanmaraş'tan İstanbul'a 45 bin lira fiyat çekiyorlar. Fırsatçılık var" dedi.