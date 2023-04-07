Deprem bölgesindeki ihracat desteklerinin süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ihracat desteklerinin süresini bir yıl uzattığını duyurdu. Bakanlık, oda ve borsalara yazı yazarak, geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar'ın 'Yetki' maddesi uyarınca, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye yetkili olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, bu illerde merkezi ve üretim tesisi bulunan firmaların, bakanlıkça yürütülen ihracata yönelik devlet desteği süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için destek ve proje sürelerinin bir yıl uzatıldı.

Bakanlık, oda ve borsalara gönderdiği yazıda, karar kapsamında süreleri bir yıl uzatılan desteklere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, halen yurt dışı marka tescil, küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmeti gideri, birim kira ve tanıtım desteklerinden yararlanan şirketler bu kapsamda olacak. (ANKA)