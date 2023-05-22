'Deprem bölgesindeki bazı illerde kiralar bir yılda iki katını aştı'

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAMI nisan ayı Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Nisan’da yüzde 117 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 105,2 liraya yükseldi. Öte yandan, yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 117,4, Ankara’da yüzde 192,2, İzmir’de ise yüzde 160,9 oldu.

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 130,4 lira, Ankara’da 84,6 lira, İzmir’de ise 100 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

Trabzon'da yüzde 300 arttı

Kiralık konut talep göstergesi tatilin etkisiyle Mart’a kıyasla yüzde 18,5 azaldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise kiralık konut talebi yüzde 8,6 yüksek. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullandığımız kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde azaldı. Öte yandan, kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde yükseldi.

Nisan ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 117 olurken büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık göstermekte. En yüksek fiyat artışı görülen iller:

Trabzon (yüzde 300), Malatya (yüzde 258,8), Ordu (yüzde 196,2), Ankara (yüzde 192,2) ve Denizli’dir (yüzde 187,2).

Bütün büyükşehirlerdeki artış oranı enflasyonun üzerinde

En düşük kira artışının görüldüğü iller:

Kayseri (yüzde 128,8), Adana (yüzde 125,8), İstanbul (yüzde 117,4), Antalya (yüzde 72,6) ve Muğla’dır (yüzde 37,2). Nisan verilerine göre bütün büyükşehirlerdeki yıllık kira fiyatı artış oranı yıllık TÜFE enflasyon oranından (yüzde 43,7) yüksek gerçekleşti.

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki konut arzında belirgin bir gerileme yaşandı. Konut arzındaki en büyük düşüş yüzde 89,8 ile Adıyaman'da görüldü. Kahramanmaraş'ta konut arzı yüzde 81,7, Malatya'da ise yüzde 79,8 düştü.

Adıyaman'da yüzde 111 artış

Deprem bölgesinde kiralık konut fiyatlarının en hızlı yükseldiği şehir yüzde 111'in üzerinde artış ile Adıyaman oldu. Fiyatlar, Hatay'da yüzde 101, Malatya'da ise yüzde 85,1 arttı.