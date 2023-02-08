Deprem bölgesindeki 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara verildi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında konuştu.

Daha öncesinde tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesindeki dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatan Özer, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi.