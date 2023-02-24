Deprem bölgesinde yıkılan ve hasar alan bina sayısı belli oldu

11 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 19. gününde depremin vurduğu illerdeki çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Malatya'da incelemelerde bulundu.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 4 milyon 658 bin bağımsız bölümü içeren 1 milyon 316 bin binanın incelemesi tamamlandığını söyledi.

Kurum'un açıklamasına göre incelenen binalardan 173 bininin ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak olduğu tespit edildi.