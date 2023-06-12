Deprem bölgesinde yeni sanayi alanları belirlendi

Kahramanmaraş depremleri sonrasında ilan edilen OHAL uyarınca çıkarılan 136 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili 11 adet Cumhurbaşkanı Kararı saat 22.12’de çıkarılan mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarla, aşağıda il/ilçe ve mahalleleri belirlenen alanlarda karar eklerindeki haritalarda sınırları belirlenmiş alanlarda yeni sanayi siteleri belirlendi ya da sınırları genişletildi:

Gaziantep/Nizip İlçesinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi içinde Genişleme Sanayi Alanı (Karar sayısı:7303)

Gaziantep/Nizip İlçesinde Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı (Karar Sayısı: 7304)

Gaziantep/Nizip İlçesinde Nizip Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Alanı (Karar sayısı; 7305)

Gaziantep/Oğuzeli İlçesinde, Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı Hk. (7306)

Gaziantep/Oğuzeli/Şahinbey sınırları içinde Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi alanı (Karar sayısı; 7307)

Gaziantep/Araban İlçesinde bulunan Alanda Araban Sanayi Alanı (Karar sayısı: 7308)

Gaziantep/Araban İlçesi Fevzi Çakmak ve Yeni Altıntaş Mahallelerinde Sanayi Alanı (7309)

Hatay/Belen İlçesinde Belen Küçük Sanayi Alanı (Karar sayısı: 7310)

Hatay/İskenderun İlçesi, Bitişik Mahallesinde Sanayi alanı (Karar sayısı:7311)

Kahramanmaraş/Elbistan İlçesinde Elbistan Çiçek Mahallesi Sanayi Alanı (Karar sayısı:7312)

Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu İlçesi Denizli Mahallesinde Sanayi Alanı (Karar sayısı:7313)

12 Mart 2023 günü yürürlüğe giren 136 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde OHAL ilan edilen illerde; afetten etkilenen sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerlerin Cumhurbaşkanı Kararıyla sanayi alanı olarak belirlenebileceği öngörülüyor.

İlgili kurumların görüşü alındıktan sonra Çevre Şehircilik ve Sanayi Bakanlıkları ile birlikte kararlaştırılıyor.

136 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle kurulan sanayi alanlarında karar verme ve uygulama süreci olağanüstü hızlanıyor. Kurul, komisyon ve benzerlerine verilen yetkiler ilgili bakanlara devrediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırladığı imar planlarına ilişkin olarak ilgili kuruluşlardan görüş istediğinde üç gün için vermemişlerse olumlu görüş verdikleri kabul ediliyor. Ayrıca, 3194 sayılı İmar Yasasının askı; ilan; itiraza ilişkin düzenlemeleri uygulanmıyor.