Deprem bölgesinde silahlı grup tarafından TELE1 ekibinin yolu kesildi

Deprem bölgesinde görev yapan TELE1 muhabiri Hazal Güven ve kameraman Umutcan Yitük‘ün önlerinin silahlı bir grup tarafından kesildiği açıklandı. Silahlı gruptan TELE1 ekibinin araçlarıyla kaçmayı başardığı bildirildi.

TELE1'in aktardığı habere göre, Hatay’ın Armutlu ilçesinden Defne ilçesine giderken önleri silahla kesilen ekip, olay yerinde araçla uzaklaşmaya çalıştı. Grubun bir süre takibini ettiği ikili, daha sonra polis ekiplerine sığındı. Saldırganlar olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde deprem sonrasında bölgeye giden TELE1 ekibinin kamerası çalınmıştı.