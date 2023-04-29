Deprem bölgesinde okuluna dönen öğrenci sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldırıp daha sonra okullarına dönen öğrenci sayısını açıkladı.

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında nakillerini başka illere aldıran öğrencilerimizden okullarına dönenlerin sayısı 58 bin 597'ye yükseldi. Şehirlerimizdeki yaşam, çocuklarımızın okullarıyla buluşmasıyla, eğitimin iyileştirici gücüyle çok daha iyi hale geliyor" ifadelerini kullandı.