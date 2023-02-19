Deprem bölgesinde nakliyat, çevre illerde ise kiralık ev fiyatları arttı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden kiralık ev ve nakliye fiyatlarında artış gözlemlendi.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre; Ankara, Elazığ ve Mersin gibi bölgelerdeki kiralık ev fiyatları yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. Fiyatların en çok yükselişe geçtiği illerden biri Adana olurken, çevre illerden Niğde, Kayseri, Konya ve Aksaray’da da kira hareketliliği başladı. Antalya, Aydın, İzmir, Mardin, Muğla’da da artışlar görüldü. Mersin’in Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL’ye kadar yükseldi. Bazı ev sahipleri ise yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı.

Nakliyatta yüzde 100'e varan oranlarda zam

Taşınacak uygun bir ev bulabilen depremzedelerin yaşadığı ikinci mağduriyet ise taşıma masrafları oldu. Deprem bölgesindeki nakliyat ücretleri yüzde 100’e varan oranlarda zamlandı. Deprem öncesinde 5 bin TL civarında olan şehir içi ev taşıma maliyeti 20 bin TL’ye kadar yükseldi. Hatay’dan İstanbul’a 15 bin TL civarında yapılan nakliye hizmetinin ise 40 bin TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.