Deprem bölgesinde koşullu 'işten çıkarma yasağı' ve 'kısa çalışma ödeneği'

Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL kapsamında çalışma hayatını düzenleyen yeni bir kararname yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile deprem bölgesindeki işverenler işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, uygunluk tespiti beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.

İşten çıkarmaya 'şartlı' yasak

Kararnameyle OHAL bölgelerinde, koronavirüs salgını döneminde olduğu gibi İş Kanunu’ndaki “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak”, “işyerinin kapanması” gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.

Ayrıca deprem bölgesindeki işyerlerinde Sendika Kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.