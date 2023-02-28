Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Ege sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara, Ege, Kuzey Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz'de toz taşınımı görülecek. Deprem bölgesinde ise hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar 16 ila 20 derece arasında seyrediyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Deprem bölgesinde hava nasıl?
Deprem bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
- Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 23 derece derece olacak.
- Hatay: Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 24 derece derece olması bekleniyor.
- Gaziantep: Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.
- Malatya: Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
- Şanlıurfa: Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor.
- Adıyaman: Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
- Adana: Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.
- Diyarbakır: Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 3, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.
- Kilis: Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 23 derece olarak öngörülüyor.
- Osmaniye: Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.