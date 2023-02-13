Deprem bölgesinde gülen Bakan Nebati de 'çarpıtma' dedi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesine giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, deprem bölgesinde misafir olduğu bir evde güldüğüne dair görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Konuya dair açıklamada bulunan Nebati, "Birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir" dedi.

Deprem bölgesinde gülerken görüntülenen AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş da 'çarpıtma' demiş ve "Depremzedelerin tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır" açıklamasında bulunmuştu.

Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Depremin ilk anından bu yana, milletimizle kenetlenerek sahada nasıl bir gayret içerisinde olduğumuz apaçık ortadayken, birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir.

Bu çarpık zihniyeti, bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum."