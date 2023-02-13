Deprem bölgesinde gülen AKP'li Kurtulmuş: Çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında olan Gaziantep'e giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve yanındaki AKP'lilerin deprem bölgesinde güldüğü görülmüştü.

Konuya dair açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır" dedi.

Kurtulmuş'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Büyük bir felaketin acılarını sarmak sarmak için ilk andan itibaren milletçe mücadele ediyoruz. Kamuoyu her kritik anda milletimizin nasıl yanında olduğumuzu gayet iyi biliyor.

Çadırkentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak algı oluşturmak, siyasi yağmacılıktır.

Halkımız doğrusunu takdir etmektedir."