Deprem bölgesinde EYT başvurularına ek süre

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13,4 milyon kişinin yaşadığı 11 il ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerden olumsuz etkilenen depremzedeler için ise Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir karar aldı.

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in aktardığı habere göre, deprem bölgesinde yaşayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurlarına borçlanma ve ihya başvuruları için ek süre verildi.

Son ödeme tarihi 31 Ağustos: Ödenecek tutarda artış olmayacak

Buna göre, son ödeme tarihi 6 Şubat ile 31 Ağustos arasında olan borçlanma ve ihya borçları için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.

Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Ödenecek tutarda artış olmayacak.