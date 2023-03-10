Deprem bölgesinde çekmemişti: Turkcell'in net kârı yüzde 333 artarak 6 milyar liraya ulaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşanan iletişim aksaklığı nedeniyle eleştirilen Turkcell, 2022 yılının 4'üncü çeyreğine dair bilgilerini yayımladı.

Şirketin net kârının yüzde 333,1 artarak 6 milyar liraya ulaştığı bildirildi. Turkcell'in 2022 yılı net karı sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi ile oluşan 4,6 milyar lira ertelenmiş vergi gelirinin net katkısı ile 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Turkcell tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre; grup gelirleri, yıllık bazda yüzde 57,4 artış gösterdi. FAVÖK yıllık yüzde 58,4 artarken, FAVÖK marjı yüzde 41,6 olarak gerçekleşti, FVÖK yıllık yüzde 94,6 büyürken, FVÖK marjı yüzde 25,9 oldu. Net kar ise yüzde 333,1 artarak 6 milyar liraya ulaştı (sabit kıymet yeniden değerlemesinden kaynaklanan 4,1 milyar lira vergi gelirinin net etkisi dahil).