Deprem bölgesinde artırılan doğrudan kamu alım limitinin süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında 5 milyon liraya çıkarılan parasal limitin süresi olağanüstü halin (OHAL) sonuna kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, buralardaki veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler 5 milyon liraya çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce 28 Şubat 2023'e kadar tanımlanan bu uygulamanın süresi OHAL sonuna kadar uzatıldı. (AA)