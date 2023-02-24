OHAL kapsamında yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kararname, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede yeni yerleşim bölgelerinin tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resen karar alma yetkisi verildi. Kararnameye göre belirleme yapılırken, 'gereklilik bulunması' durumunda ilgili kanunla belirtilen mera ve orman alanları da kullanılabilecek.

Kararnamede, "Afet bölgesi kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskan kararları, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek AFAD'ın yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir. Bu belirleme yapılırken gereklilik bulunması halinde, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16'ncı maddesinde belirtilen alanlar da kullanılabilir" ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altyapı, üstyapı dahil her türlü inşaat yapmaya ve yaptırmaya kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya yetkilidir" denildi.