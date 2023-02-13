Deprem bölgesinde alınan içme suyu numunelerinden 49'unda uygunsuzluk tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde içme suyu kontrollerine ilişkin açıklama yaptı. Koca "415 noktadan alınan numunelerden 49’unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine gerekli işlemler başlatıldı" dedi.

Hastanelerde tedavi gören yaralı sayısına ilişkin olarak ise Koca "15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır" dedi.

Bakan Koca bölgeye gönderilen tetanos aşına dair ise "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi. Aşılar konusunda herhangi sorun yok" açıklamasını yaptı.