Deprem bölgesinde akrep ve yılan sokmalarında artış

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesindeki hastane başvurularında akrep ve yılan sokmalarının arttığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre; "Çevresel aciller dediğimiz başvurularımız arttı" diyen Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Grubu Sekreteri Doç. Dr. Sarper Yılmaz; yılan sokması, akrep sokması gibi ya da vatandaşların her zaman temiz suya ulaşamaması nedeniyle göz enfeksiyonlarını çevresel aciller olarak örnekledi. Havaların ısınmasıyla birlikte yaşam şartlarının zorlaştığını ifade eden Yılmaz, "Acillere de çok ciddi bir hasta başvurusu olarak yansıyabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Örneğin kışın, karbonmonoksit zehirlenmesi çok yaşadık deprem sonrası süreçte. İnanılmaz derecede soba zehirlenmesi vakaları görüyorduk acillerde. Mevsim değiştikçe, hava koşulları değiştikçe, yılan, akrep sokmaları ile karşılaşmaya başladık. O yüzden tüm bunlarla ilgili ne yapılabilir, nasıl önlemler alınması gerekli, çözümü ne olur, bunlara dair bir rapor hazırlayıp bakanlığa vereceğiz."