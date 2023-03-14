Deprem bölgesinde 505 sağlık emekçisi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca mesajında, "Tıp 'Bayramı' olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505’i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 Binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü" ifadelerine yer verdi.