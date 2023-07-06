Deprem bilimci Ahmet Ercan'dan Göksun-Adana arası için uyarı

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’ta kırılmayan Ölüdeniz fayının Güneyine ve Ceyhan, Adana, Göksun, Kozan kesimine dikkat çekti. Bu bölgelerde deprem olabileceğini bildiren Ercan, “Buralarda yer, yapı incelemeleri yaparak kentsel dönüşümleri hızlandırmak lazım” dedi.

Radyo Sputnik'te yayınlanan Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var programında bugün, Fransa'daki olaylar ve Türkiye'deki göçmen sorununun Fransa boyutuna ulaşıp ulaşamayacağı Sosyolog Prof. Dr. Veysel Bozkurt ile deprem konusu ise deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ile konuşuldu.

‘Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı’

Deprem beklenen bölgelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması vurgusu yapan Ercan, şu açıklamaları yaptı:

“Benim öncelikli verdiğim yer; Ceyhan, Adana, Göksun, Kozan kesimidir. Diğer bir kesim ise Kahramanmaraş’ta ilk depremin olduğu yer Ölüdeniz kırığının en Kuzey ucudur, Pazarcık’ta. Ama bilimde ters olan bir şey oldu bu. Normalde Pazarcık merkezinden güneye ve kuzeye doğru kırması gerekirken sadece kuzey kolunu kırdı, güneyi kırmadı. Eğer güneye inseydi Gaziantep'e, Kilis’e daha yakın ve Hatay’dan Suriye sınırından geçerek Reyhanlı'ya doğru büyük bir sıkıntı yaratabilirdi. Şimdi orası bekliyor. Bir de bekleyen yer Göksun-Adana arası. Buralarda yer, yapı incelemeleri yaparak kentsel dönüşümleri hızlandırmak lazım. Bu dediğim yerlerde 1 yıl içerisinde yıkılacak yapıları yıkılmaz duruma getirme olanağımız var.”