Depozito Sistemi başladı: Ek ücret ödenecek, iade edilince para geri alınacak

Depozito Sistemi kapsamında alışverişte aldığı ürünün fiyatına ek olarak bir depozito bedeli ödeyecek olan yurttaşlar, kullandıkları veya tükettikleri ürünün ambalajını iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni uygulamaya göre ürünlerini depozitolu ambalajlar ile piyasaya sürenler, belirlenen çerçevede bir depozito sistemi kuracak. Ayrıca, depozito uygulama planı belirleyerek ve bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunacak. Uygulamanın başlamasıyla birlikte ürünü piyasaya sürenler, tahsil edilen ve geri ödemesi planlanan bedellere ilişkin mali kayıtları tutacak. Bu kayıtlar çerçevesinde depozito bedeli tahsil edenler borçlu sayılırken, yurttaşlar da alacaklı kabul edilecek.

Belirlenen ücretler ise şöyle:

Plastik ambalaj

İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48 kuruş

İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri): 5.8 METAL AMBALAJ:

İçecek ambalajları: 4.3

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8

Cam ambalaj

İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş

İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7

İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8