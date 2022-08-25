Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan aldığı 34 yolcu ve 3 personel ile İstanbul seferini yapmak üzere yola çıkan Abdullah E. (53) yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Rampası'ndan inişe geçtiği esnada yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürüsünün tüm çabalarına rağmen bir süre zikzaklar çizen otobüs, geldiği istikamete geri dönerek refüje devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ve güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu araçtan tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 2’si ağır 28 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale, Merkezefendi, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. (İHA)