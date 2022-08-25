Ankara'daki kazada iki kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi

Ankara'da öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kazada Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın TBMM'de görev yaptığı belirtildi.

Haber

Ankara'da araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var