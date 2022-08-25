Ankara'daki kazada iki kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kazada Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın TBMM'de görev yaptığı belirtildi.