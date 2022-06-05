Denizli'de şüpheli kadın ölümü: Aynı apartta kalan erkek gözaltında

Denizli'de bir apartta asılı halde bulunan yabancı uyruklu kadının aynı apartta beraber kaldığı H.H.G. gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde 31 yaşındaki Nargıza Zhakupova adlı kadın kaldığı apartta asılı halde ölü bulundu.

Marketten dönüşte kadının cansız bedenini bulduğunu ileri süren, aynı apartta kalan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 22 yaşındaki H.H.G. gözaltına alındı.

Nargıza Zhakupova'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. 

İHA'nın haberine göre Zhakupova'dan alınan örneklerin Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, H.H.G.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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