Denizli'de kadın cinayeti: Kız arkadaşını öldürdü

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu.

Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'i öldürdü. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, genç kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendisine yöneltilen 'neden yaptınız' sorusunu yanıtsız bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)