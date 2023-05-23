Denizli'de kadın cinayeti: 61 yaşındaki kadın pompalı tüfek ile öldürüldü

Denizli'de, bahçeye asma yaprağı toplamaya giden 61 yaşındaki Hatice Baysal, pompalı tüfekle öldürüldü. Baysal'ı dokuz ay önce darbettiği anların görüntüleri ortaya çıkınca hakkında uzaklaştırma kararı verilip dava açılan, husumetli olduğu komşusu 51 yaşındaki Hasan M., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre; Acıpayam ilçesinde meydana gelen olayda, Hatice Baysal asma yaprağı toplamak için dün sabah Çaykarası mevkisindeki bağlarına gitti. Baysal'ın akşam saatlerinde cesedi bulundu. Durum jandarmaya bildirildi.



Hatice Baysal'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

Olayın ardından, 9 ay önce Baysal ile arasında hayvan otlatma nedeniyle kavga çıkan ve Baysal'ı darp ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan husumetli olduğu komşusu Hasan M.'yi gözaltına aldı.

Baysal'ı darbettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıkan ve bu olay nedeniyle hakkında açılan dava süren Hasan M., jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Hasan M.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Ablamı sürekli ölümle tehdit ediyordu'

Salih Baysal da ablasını Hasan M.'nin öldürdüğünü ileri sürerek, "Daha önce ablamı darbetmişti. Bu nedenle Hasan M. hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Buna rağmen ablamı sürekli ölümle tehdit ediyordu. Yasal yollardan hakkımızı aramaya çalıştık. Kendisi bu darp olayından dolayı ceza alacaktı. Bu nedenle ablamı öldürdüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.