Denizli'de elleri bağlı ve battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı halde elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu. En az 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen ve üzerinden kimlik bulunmayan kadının cesedi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde battaniyeye sarılı halde bulunan kadının öldürüldükten sonra otomobille yol kenarına bırakıldığının tahmin edildiği aktarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cesedi bulunan kadının kimlik tespiti için çalışma başlattı.