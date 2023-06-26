Denizli'de iş cinayeti: Üzerine duvar devrilen inşaat ustası yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işyerindeki tadilat çalışması sırasında üzerine duvar devrilen inşaat ustası yaşamını yitirdi.
15 Mayıs Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki işyerinde tadilat yapan Ertuğrul Kaya (47), işyeri içinde yıkılan duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Duvarın altından çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaya, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)