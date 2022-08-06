Denizli’de çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören yurttaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine orman, itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda belediye araçları sevk edildi.

Yoğun dumanın hakim olduğu alanda hem havadan hem de karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)