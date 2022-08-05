Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın sonrası açıklama: 'Taşıyıcı sistemleri zarar görmedi'

İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Balıklı Rum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Arısoy, "İlk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Duvarlar, taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar yok. Çatı yanmış durumda" dedi.

Ömer Arısoy, "Teknik uzmanlarımızın vereceği karara bağlı ama ilk incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir problem yok. Tabii yangın geçirmiş bir bina. Basit bir tadilat, onarımla aşılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu. Arısoy yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Arkamda gördüğünüz yanan binanın, yangın artıklarını temizlemek üzere şu anda 40 kişilik bir ekip, Zeytinburnu Belediyesi'nin ekibi binayı bir defa yangın artıklarından arındırıyor. Bir taraftan da burası tescilli bir yapı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile konuştuk. Bölgeden koruma kurullarının müdürü, uzmanları gelip yerinde tespitler yaptılar. Koruma kurulu kararları çerçevesince, mevzuat çerçevesinde inşallah çok kısa bir zamanda yeniden ayağa kaldıracağız. Yangından arta kalan şeyin temizlenmesine ihtiyaç var. Sonra da bir tescilli yapıyı, yapının gereğine uygun proje çerçevesinde, koruma kurulu kararları çerçevesinde işlem yürütülecek. Çok kısa bir zamanda inşallah yeniden hastalarımızı, yaşlılarımızı bu binaya döndürmek nasip olur. Tekrar çok geçmiş olsun."

Fener Rum Patriği Bartholomeos da Balıklı Rum Hastanesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.