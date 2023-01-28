Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı yükseldi

Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun darp edilmiş olarak evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne Güler Kılıç'ın ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Ön otopside darp ve sigara yanıkları tespit edilen çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili olarak anne Güler Kılıç’ın (27) ardından olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre, güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ne olmuştu?

Denizli'de bir evde, önceki gece 2 yaşındaki M.A.K. ölü bulunmuş, çocuğun biri 9 aylık diğeri 5 yaşında 2 kardeşi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Evin bir süre önce, çocuğun annesi Güler Kılıç'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, Kılıç'ın çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı ve çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

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