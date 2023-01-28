İzmir'de cinayet: Elleri plastik kelepçeyle bağlı ve asılı halde bulundu

İzmir'de tır şoförü İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, evine gidince ölü bedeniyle karşılaştı. İbrahim El A. elleri plastik kelepçe ile bağlı ve asılı halde bulundu.

DHA'nın haberine göre, Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak’ta oturan ve TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sıralarında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.