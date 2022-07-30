Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde yangın: Valilik açıklama yaptı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü'ne ait Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesi'nde bulunan ek hizmet binası ve depolarda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri, arazöz ve TOMA’ların müdahalesiyle yangın 2,5 saat sonra tamamen söndürüldü.

Vali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, yangının meydana geldiği lojistik deposuna gelerek incelemelerde bulundu. Büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklanan lojistik deposunda soğutma çalışmaları devam ederken, olay yerine inceleme ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili olarak Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı lojistik deposunda yangın ikaz sisteminin alarm vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri derhal olay mahalline sevk edilmiştir. İçerisinde oto lastikleri, sarf malzemeleri bulunan Lojistik Deposu'ndaki yangına Denizli Büyükşehir, Merkezefendi ve Pamukkale Belediyesi itfaiye ekipleri, arazöz, tanker, su ikmal araçları ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar olmak üzere yaklaşık 30 araç müdahale etmiş ve yangın an itibariyle kontrol altına alınmıştır. Yangının herhangi bir şekilde çevresini etkileme durumu söz konusu değildir. Yangının çıkışıyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili kesin bilgi elde edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. (İHA)