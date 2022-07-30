Nihat Özçelik'e tecavüz ve darp suçlaması

İnvestco Holding Ortağı Özçelik hakkında eski asistanı S.İ. tarafından tecavüz, şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi

Geçmişte hakkında manipülasyon yapmak ve suç örgütü kurmaktan işlem yapılan İnvestco Holding Ortağı Borsacı Nihat Özçelik hakkında eski asistanı S.İ. tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tecavüz şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Polemik Haber'in aktardığına göre; Başsavcılığa verilen dilekçede Nihat Özçelik'in İstanbul Adliyesi'nde kurduğu yapılanmayla bazı hakim ve savcıları kullanarak eski asistanını düzmece bir dosyayla hapse attırdığı ve cezaevine gönderdiği avukatlar aracılığıyla tehdit ederek çıkar sağlamak ve asistanını korkutmak istediği iddia edildi.

S.İ.‘ye  İstanbul Aile Mahkemeleri tarafından koruma kararı çıkarıldı.

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