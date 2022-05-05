Denizlerin avukatı Halit Çelenk'in 11. ölüm yıldönümü

Denizlerin avukatı Halit Çelenk 5 Mayıs 2011'de yaşamını yitirdi.

Haksızlığa uğrayan, ezilen, sömürülen, işkence gören, tutuklanan, yargılanan işçilerin, öğrencilerin, gençlerin, aydınların, sanatçıların, parti, sendika ve dernek yöneticilerinin davalarına baktı. Baktığı sayısız dava arasında, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın davaları da yer alıyor.

Halit Çelenk kimdir?

89 yaşında yitirdiğimiz Halit Çelenk, 1921 yılında Antakya’da doğdu. 1939’da Antakya lisesinden mezun oldu ardından 1939-40 eğitim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Selânik’li bir ailenin kızı olan Şekibe Sayar ile yolları İstanbul Üniversitesi’nin koridorlarında, posta kutusunun önünde ve Hukuk fakültesi sıralarında kesişti.

Halit Çelenk daha sonra 12 Eylül’de "Aydınlar Dilekçesi" olayında ve sosyalist mücadelenin bir çok aşamasında ortak çalışmalar yapacakları büyük düşün adamı ve yazar Aziz Nesin’le Tan gazetesinde tanıştı.

Devrimci meslek örgütlerinin kurulması, devrimcilerin savunması, ilerici ve devrimci örgütlerde yöneticilik görevleri sürdürdü. 12 Mart ve 12 Eylül askeri dönemleri öncesi ve sonrasında, haksızlığa uğrayan, ezilen, sömürülen, işkence gören, tutuklanan, yargılanan işçilerin, öğrencilerin, gençlerin, aydınların, sanatçıların, parti, sendika ve dernek yöneticilerinin davalarına baktı.

12 Mart döneminde baktığı sayısız dava arasında, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın davaları da yer aldı. Çelenk, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın istekleri üzerine Mükerrem Erdoğan’la birlikte idam gecesi üç gencin yanında bulundu.

Barış Davası’ndaki ve Aydınlar Dilekçesi olayındaki sanıklıklarının yanı sıra 1982 yılında Ankara Mamak cezaevindeki görüşmesi sırasında TKP davası sanıklarından müvekkili Fethiye Çetin’i cezaevi idaresine karşı isyana teşvikten yargılandı. Yine, 1988’de, ABECE dergisinde yazdığı bir yazıdan ötürü komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla yeniden sanık sandalyesine oturdu. Evinden alınarak DAL’a götürüldü ve Ankara DGM’de yargılandı.

Çelenk 5 Mayıs 2011'de yaşamını yitirdi.