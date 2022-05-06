Denizlerin anmasına bıçaklı saldırı

Konya'da 68 kuşağının devrimci öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yıl dönümünde bir anma düzenlendi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya Zafer Meydanı'nda CHP Konya İl Gençlik Kolları tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın fotoğraflarının yer aldığı standa karanfiller bırakıldı. Anma etkinlikleri sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Deniz Gezmiş'in fotoğrafını elindeki bıçakla parçalayan şahıs, daha sonra CHP'lilere yönelik tehditler savurdu. Olay yerinde hazır bulunan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.