Denizcilik İşletmeleri'nin 7 yöneticisinden hiçbirinin denizcilikle ilgisi yok

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu listesine şöyle bir baktığımızda, bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişilik bir yönetim kurulu mevcut. Başkan dahil yedi kişinin yedi kişisi de denizcilik ile ilgili hiçbir eğitim almamış. Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin hiçbir yerinde çalışmamış. Niye çalışmamış? Çünkü denizciliği bilmiyorlar." diyerek duruma tepki gösterdi. Mustafa Tuncer şirketin yönetimindekiler hakkında, "Denize sadece girdilerse tatilde yüzmek için girmişler" dedi.

Tuncer: Atamalar nasıl ve kimler tarafından yapıldı?

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında konuşan Mustafa Tuncer, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ‘denizcilik’ ile ilgili eğitim almamış olmamalarına tepki gösterdi. Tuncer komisyona, atamaların nasıl ve kimler tarafından yapıldığının açıklanması gerektiğini söyledi.

'Yönetim kurulunda kimsenin denizcilikle ilgisi yok'

Tuncer şirketin yönetim kurulu hakkında, "Yönetim kurulu başkanı, ilahiyat fakültesi mezunu. Herhangi bir denizcilik ile ilgili çalışması yok. Uluslararası ilişkiler mezunu kişiler var, siyaset bilimleri ile ilgili mezun kişiler var. Onlara bir şey demiyorum amenna, ama Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de, konusu tamamen deniz olan şirkette, yönetim kurulunda tarih profesörü var. Bakıyorsunuz, tarihçilik haricinde hiçbir şey yapmamış. En son yönetim kurulu üyeliğine seçilmeden önce ne yapmış ve halen daha nasıl devam ediyor? Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda 08.08.2018 tarihinden beri başkan olarak görevini sürdürüyor. Yani Devlet Arşivleri’nin başkanı, Denizcilik İşletmeleri’nde yönetim kurulu üyesi. Liyakat çok önemli değil mi?" dedi.