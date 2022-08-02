Denizcilik Genel Müdürlüğü: Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar

Denizcilik Genel Müdürlüğü, tahıl koridorunda 26 bin 526 ton mısır yüklü ilk geminin bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan'ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı'ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor.”

Açıklamada, Türk gemilerinin durumuyla ilgili olarak, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” ifadelerine yer verildi.