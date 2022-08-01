BM Genel Sekreteri: Bu Ortak Koordinasyon Merkezi'nin başarısıdır

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları sayesinde bugün tahıl taşıyan ilk geminin Ukrayna'dan yola çıktığını söyledi.

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan tahıl ihracatının yapılamadığının altını çizen Guterrres, "Şubat'tan bu yana Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi 26 bin 527 ton mısır ile Lübnan'a doğru yola çıktı. Bu, Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinden oluşan Birleşmiş Milletler himayesindeki Ortak Koordinasyon Merkezi'nin bir başarısıdır" açıklamasında bulundu.

NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilk tahıl sevkiyatını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" dedi.