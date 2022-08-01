Stoltenberg'ten Türkiye'ye tahıl sevkiyatı için teşekkür mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıkan 'M/V Razori' yük gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, ilk tahıl sevkiyatını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Birleşmiş Milletler’in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa’dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.

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