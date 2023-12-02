DenizBank'tan 'kamera kaydı' açıklaması

DenizBank, kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon", "Fatih Terim fonu" adlarıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan kamera kayıtlarına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 1 Aralık tarihinde kısmen yayınlanan ve tamamı gösterilmeyen görüntüleri, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla dikkatinize sunuyoruz" denildi.

Bankanın teftiş kurulunca hazırlanıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) iletilen raporun ekinde yer alan delil amaçlı kamera kayıtlarının dün akşam kısmen yayınlandığı, olay örgüsünü bozacak şekilde ekranlara yansıtıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu içeriğin sosyal medyada da abartılı ve yanlış değerlendirmelere yol açacak şekilde kullanılması nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği oluşmuştur. İlk günden beri vurguladığımız üzere, saadet zincirine bankada teslim edildiği iddia edilen bir kısım paralar, iddianın aksine banka kayıtlarından nakit ödeme yoluyla çıkarılarak 'sistem' olarak adlandırılan organizasyona teslim edilmektedir. Nitekim bu husus, bankamızın 28 Kasım'da yaptığı ekte de yer alan 3. Kamuoyu Bilgilendirmesinin '20 Soru 20 Yanıt' bölümündeki 17. sorunun yanıtında ayrıntıları ile örnek verilerek açıklanmıştır. Eğer iddia edildiği gibi banka nezdinde bir fon hesabı olsaydı para nakden çekilip dışarı çıkarılmaz hesaptan hesaba aktarılırdı. İlgili kamera kayıtları, bankamıza yatırılan bir paraya değil, aksine bir hesap sahibinin, hesabından nakit çekme işlemine aittir.

Şikayetçi eski sporcu, hesabındaki tutarları kardeşinin sahibi olduğu şirkete havale etmiş, şirketten para çekme yetkisi olan kardeşi de önceden bankamıza iletilen ve talebi üzerine hazırlanan 2 milyon 490 bin dolar olan bu parayı nakit olarak şubeden çekmiştir. Görüntülerden açıkça anlaşıldığı gibi hesap sahibi, elindeki siyah bir çantayı gişe mahallindeki masanın üzerine koymuş ve çekme talimatı verdiği söz konusu tutar nakit olarak çantaya doldurulmuştur. Bu husus kameralarda açıkça görülmektedir. Hemen akabinde sonradan A.Y. olduğu anlaşılan Seçil Erzan'ın para getir-götür işlerinde kullandığı şahıs, para dolu siyah çantayı alarak bankadan çıkış yapmıştır. Hesap sahibi, bankamız nezdinde mevcut imza sirkülerine uygun ödeme fişini imzalayıp, Seçil Erzan ile öpüşerek vedalaşmış ve kapıda bekleyen güvenlik görevlimiz ile selamlaşarak çok kısa bir süre sonra şubeden ayrılmıştır."

Bankanın 28 Kasım'da "20 Soru 20 Yanıt" başlığıyla yaptığı açıklamanın 17. maddesine atıfta bulunulan açıklamada, nakit olarak müşterinin zilyetliğine geçmiş ve banka dışına çıkarılmış bir para üzerinde bankanın hiçbir sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Yine ilgili haber programlarında, 'Para neden gişeden teslim edilmiyor' şeklinde getirilen eleştiriye cevaben açıklamak isteriz ki bu bölüm gişe mahallinin bir parçası olup kameralarla izlenmektedir. Büyük tutarlı para teslimleri, gişelerin güvenlik amaçlı camla korunan ön bölümünün fiziken teslimata müsaade etmemesinden dolayı sektör uygulamalarına paralel olarak bu gişe bölümünün tam arkasında yer alan güvenlik açısından diğer müşterilere kapalı mahalde yapılmaktadır. Kamera kayıtlarındaki işlemler ile ilgili bankamız dahil hiçbir makama bugüne kadar herhangi bir şikayet iletilmemiştir.

Teftiş kurulumuz tarafından düzenlenen 28 Nisan tarihli raporumuzun ekinde, yer alan delil niteliğindeki kamera kayıtlarını kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.