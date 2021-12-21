Denizbank Genel Müdürü: Hazine bu yükü kaldırabilir

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dövize endeksli TL mevduat uygulamasında, kendilerine iletilen bir miktar sınırlaması olmadığını söyledi.

Habertürk TV'de "Gün Ortası" isimli programa katılan Ateş, yeni uygulama hakkında, "Düşüncem 3-6-12 aylar gibi vadelerde vatandaş parasını belli bir faizden, ister kamu ister özel hangi bankaya yatırırsa yatırsın vade sonunda arada bir fark olursa, ana para artı faizin üzerinde bir kur artışı olursa bu Hazine tarafından karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Ateş şöyle konuştu:

"Bir kurumlar tarafı var. İthalat yapacak olanlar, ihracatçılar var. Bu tür firmalar için TCMB bugünkü kurdan sadece faiz farkı gözeterek forward talep edebilecek. Kurumların zorunlu ithalat ihtiyaçları var. Bir forward kur vererek, bir ay iki ay altı ay sonra ihtiyacın olacak dövizi bugünden alma. Bunu karşılayacak durum da var. 5 kez müdahale etti TCMB. Bu kararlarla oynaklık stabilize olacak.

Bize iletilen bir miktar sınırlaması yok. BES'e getirilen yüzde 5 ilave var. Batı bununla gelişti ve uzun vadeli fon ihtiyaçlarını bu ürünü ciddi kullanarak karşıladı. Kurumlara verilen forward garantileriyle onların talepleri de makul düzeye inecek. Kur seviyesi makule çekildiği gibi enflasyonu da makul düzeylere çeker.

Kurun aşağı inmesi, umuyoruz ki fiyat seviyelerinin aşağı inmesi, köpük geri alındığı zaman enflasyonu da olumlu etkileyeceği için döviz talebini de asgaride tutacaktır.

Hanehalklarının borçluluğu göreceli olarak azdır. Bütçe açığı da iyi götürüldü. Hal böyle olunca da yönetilebilir bir durum görünüyor. Bugünkü makro göstergeler itibarıyla bu karşılanabilir durumda."