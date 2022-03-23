Denizaltıda korona çilesi: 10 ay karaya çıkamadılar

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, bugünkü köşesinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile pazartesi günü Marmara Denizi'nde, TCG Preveze denizaltısında buluştuğunu ifade ederek, gündeme dair sorular sorduğunu belirtti.

Burada, denizaltıya geçmeden önce Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya ile de sohbet ettiğini belirten Özay Şendir, ilginç bir ayrıntıyı paylaştı.

Özay Şendir, "Denizaltıya geçmeden önce odasında sohbet ettiğim Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, ilginç bir anekdot aktardı. Araştırma gemilerimizin Ege’de dolaştığı ve koronavirüsün ortalığı kasıp kavurduğu dönemde koruma görevinde bulunan denizaltı personeli tam 10 ay boyunca gemiden inmemiş. Biri koronavirüs olsa hepsine bulaşacak ve görev yarıda kalacak diye bu fedakârlığa katlanmış tüm personel" diye belirtti.