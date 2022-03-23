Akar 'artık üç kıta etki alanımız' dedi, mayınlar için de konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin üç kıtada etki gösterdiğini görüşünü dile getirdi. Akar ayrıca Karadeniz'e yayılan mayınlar için de konuştu.

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’a konuşan Akar’ın açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir nizam, bir intizam içinde tek yumruk, tek yürek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan dost ve kardeşlerimizle olan münasebetlerimiz, sadece Libya ve Azerbaycan olarak düşünmeyin, Somali, Katar, Sudan, Kosova, Bosna ve diğer coğrafyalar var. Gerçekten bütün coğrafyalarda, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da çok ciddi bir alanımız var. Bu sorumluluklarımızı samimi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz.

'TSK en yoğun günlerini yaşıyor'

Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özne haline geldi; Yani bizim ilgi alanımız, etki alanımız gelişti. Üç kıta etki alanımız. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Hem kendimiz için hem dost ve kardeşlerimiz için hem de onun ötesinde bölge, dünyanın o parçasının barışı, huzuru, güvenliği için gayret sarf ediyoruz.

'Mariupol'deki durumu takip ediyoruz'

"Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz."

Rusya Ukrayna krizine de değinen Akar, şunları kaydetti:

"Sayın Zelinsky Sayın Putin'le görüşmek istiyor. Putin de 'Hayır' demiyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla böyle bir görüşme yapılabilir. Temennimiz ateşkesin sağlanması. Çözümün süratle sağlanması lazım."

Mayınlar için konuştu

Hürriyet'ten Fatih Çekirge de bugün Hulusi Akar'la yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. "İlk soru Ukrayna’daki şamandıralarından kurtulup Karadeniz’e yayılan ‘serseri mayınlar’la ilgili" diyen Çekirge "O mayınlar Boğazlar’a gelebilir mi?" diye sordu.

Hulusi Akar “Öncelikle gelen bilgileri tetkik ve koordine ediyoruz. Bazı mayınların sürüklendiğine yönelik ifadeler var. Her ihtimale karşı uçaklarımız, helikopterlerimiz, fırkateynlerimiz dahil gözetlemek suretiyle takip ediyoruz. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, İHA’larımız bunların peşinde...” diye yanıt verdi.

"Peki mayınlar boğazlara doğru yaklaşırsa?" sorusuna Akar’dan kesin bir cevap geldiğini belirten Çekirge “İnşallah bir kaza bela olmadan onlar kendilerini imha eder veya biz görür, mayın avlama gemimizle tahrip ederiz...” dediğini yazdı.