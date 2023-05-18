Deniz Yücel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Alman gazetesi Die Welt yazarı Deniz Yücel’in hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak’ gerekçesiyle yargılandığı davada yakalama kararı verdi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) resmi internet sitesinde yer alan habere göre, mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın Almanya’da yaşayan Yücel’in savunmasının alınması için yazılan talebi işleme almaması üzerine gazeteci hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yücel, farklı tarihlerde Die Welt gazetesinde yayınlanan “Kürt’ün annesini görmeden ölmesi” başlıklı yazısı ve “Ermenilere yapılan soykırım ifadelerini kullandığı bir yazısı nedeniyle ‘devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak’ gerekçesiyle; Die Welt’te yayınlanan başka bir yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘darbeci’ sözünü kullanması nedeniyle ise ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle karşılaştı.

Tek davaya dönüştü

Bu iki ayrı suçlamanın olduğu davalar 2021 yılında birleştirilerek tek bir davaya dönüştü.

Yakalama kararının çıkarıldığı 6. duruşmada Yücel’in avukatları, sanığın ifadesinin bulunduğu yerden alınması anlamına gelen istinabe evrakının tekrar gönderilmesini talep etti.

Ancak hakim, avukatların talebini reddederek yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Davanın görülmesine 17 Ekim’de devam edilecek.