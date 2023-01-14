Deniz Yılmaz maddi imkânsızlıklardan dolayı müziği bıraktığını duyurdu

2017 yılında dağılan Kurban grubunun vokalisti olarak da tanınan, sevilen rock müzisyeni Deniz Yılmaz; kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla maddi imkansızlıklar nedeniyle müziği bıraktığını duyurdu.

"Lütfen sevgi ve saygının gereksiz olduğunu düşünen asalakların sözlerine kulak asmayın. Her zaman iyi ve doğrunun yanında olun, destekleyin. Hoşçakalın." sözleriyle biten açıklamasında Yılmaz, 'müzik yapmanın kendisi için lüks hale geldiğini' belirtti.

Kendine has vokal tarzı ve sahne performansının yanı sıra protest şarkı sözleriyle de bilinen Yılmaz; en son, geçtiğimiz yılın sonlarında, kendi kaydettiği 'Anne' isimli albümünü dijital platformlarda yayınlamıştı.