Deniz Poyraz’ın babasına polisten tehdit: Yanına bırakmayacağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü’ne yönelik silahlı saldırıda bulunan Onur Gencer’in katlettiği Deniz Poyraz’ı 18 Haziran’da düzenlenen cenaze töreninde yapılan konuşma ve atılan sloganların polisi rahatsız ettiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, güvenlik kaygısıyla isminin yazılmasını istemeyen bir aile yakını, “Cenaze namazının kılındığı Kadifekale Hava Şehitleri Camii etrafında bekleyen polislerden biri yanıma geldi. ‘Yanlış yaptınız. Abdülillah Poyraz orda yaptığı ilk açıklamada PKK propagandası yaptı. ‘Biz bunu onun yanına bırakmayacağız’ diyerek tehdit etti” dedi.

Polis, katile 'ismin ne abicim' dedi

HDP binasına saldırarak Poyraz’ı katleden Onur Gencer’i gözaltına aldığı sırada “İsmin ne abiciğim” diyerek sorması ve saldırgana yönelik yumuşak tavrı dikkatlerden kaçmamıştı. Çok sayıda yurttaş sosyal medyadan polisin saldırgana yönelik davranışlarını ‘şefkatli’ olarak nitelemiş, hükümete ve kolluk güçlerine eleştiride bulunmuştu.