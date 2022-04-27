Deniz Poyraz'ın ailesinden çağrı: Vicdanı olan duruşmaya katılmalı

Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021’de silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan davanın 3’üncü duruşması, 29 Nisan’da İzmir Bayraklı Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesinde Deniz Poyraz'ın babası Abdülilah Poyraz ve annesi Fehime Poyraz, dava sürecinde yaşananları Mezopotamya Ajansı'na değerlendirdi.

Soruşturmanın başından bu yana gerekli ilerlemenin olmadığını söyleyen Abdüllilah Poyraz, katilin 4-5 yıl sonra serbest kalabileceği kaygısını taşıdıklarını belirtti. Adalet istediklerini ifade eden Poyraz, hakim ve savcıların “hakkaniyetle” yaklaşmasını beklediklerini dile getirdi. Poyraz, “Çok acı bir katliam gerçekleşti. Bu katil insanlıktan nasibini almamış, barbar biri. Bu katil cezalandırılsa bile derdimize çare olmayacak. Deniz bir daha geri gelmeyecek. Biz o katile silah veren, yardım eden, bu görevi ona verenlerin de adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz. Bu katil tetikçidir, eğer adalet yerini bulacaksa, ona sırt verenlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Deniz’den sonra başka insanlara da bir şey olmasın diye” dedi.

Kızının ölümüyle ilgili konuştuğu için kendisine de dava açıldığını aktaran Poyraz, “Deniz'in şehadetinden sonra bütün aile mağduriyet yaşadı. Deniz’in şehadetinden sonra bize yönelik davalar açılıyor. Bu adalet değildir. Canımızın bir parçası, buna rağmen bize dava açıyorlar. Açılan soruşturmaya ilişkin mahkemeye gideceğim. Oysa biz anneler ağlamasın, kimsenin kanı akmasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Benzeri katliamların olmaması için vicdanı olan herkesin duruşma günü adliyede olması gerektiğini ve Deniz’in sahiplenilmesini isteyen baba Poyraz, “Deniz'in evden çıktıktan 1 buçuk saat sonra şehit olabileceğini düşünmemiştik. Çağrım bütün halka; gelebilecek herkesi mahkeme önüne bekliyoruz. Deniz gitti başka gençler gitmesin” şeklinde konuştu.

Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz ise, “Deniz suçsuz sebepsiz yere, savunmasız bir şekilde canice katledildi” diyerek, kızının davasının peşini bırakmayacağını söyledi.