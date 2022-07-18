Deniz Poyraz duruşmasında silahlı saldırı girişimi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü’ne yönelik Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu parti üyesi Deniz Poyraz'ın katledilmesine ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması görülürken, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi adliye önüne geldi.

Silahlı kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu arada polisle adliye önünde bekleyenler arasında arbede yaşandı.

'Solcular nerede öldüreceğim onları'

Gazete Duvar’dan Özlem Kara’nın haberine göre, adliye önündeki kaldırımdan otomatik silahla yolun ortasına gelerek silaha mermi süren saldırganın “Solcular nerede, solcuları gösterin. Ben polise sıkmam. Getirin onları öldüreceğim” şeklindeki sözler kullandı.